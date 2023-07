Einen Monat nach Geburt: Laura Müller zeigt Nippel im Netz!

Laura Müller (22) kann es wohl einfach nicht sein lassen! Die einstige Let's Dance-Kandidatin und ihr Mann Michael Wendler (51) durften Ende Juni ihren ersten Nachwuchs – einen kleinen Sohnemann namens Rome Aston – auf der Welt begrüßen. Zwischen ihren Aufgaben als Neu-Mama findet die Influencerin aber auch weiterhin Zeit für ihren freizügigen OnlyFans-Content. Jetzt präsentiert Laura auf der Bezahlplattform ihren Nippel!

Auf OnlyFans veröffentlicht die frischgebackene Mutter jetzt einen neuen Schnappschuss, auf dem sie auf dem Rücken im Bett liegt: Während sie sich lasziv auf der Matratze rekelt, trägt sie einen blauen Spitzen-BH mit passendem Slip. Dabei sticht besonders ihr Nippel ins Auge, der neckisch auf einer Seite hervorblitzt. "Folge mir in den Love Room", fordert Laura ihre Follower auf.

Zwar zeigt sich Laura auch nach der Geburt weiterhin freizügig im Netz – doch ihren kleinen Sohn will sie komplett aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren", stellte die 22-Jährige kurz nach der Geburt in ihrer Instagram-Story klar.

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler im "Let's Dance"-Studio

Thomas Burg Laura Müller, Influencerin

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im Mai 2020

