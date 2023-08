Wird es jetzt ernst? Rami Malek und Emma Corrin knutschen

Rami Malek (42) und Emma Corrin kommen sich sehr nahe. Seit Anfang Juli heizen die beiden Schauspieler die Gerüchteküche ordentlich an. Sie schienen sich immer näherzukommen und zeigten das auch in der Öffentlichkeit. Das Problem: Rami war zu dem Zeitpunkt noch in festen Händen. Mittlerweile soll er zwar getrennt sein, aber offiziell war die neue Liebe noch nicht geworden. Dennoch wurden Rami und Emma jetzt sogar beim Knutschen erwischt.

Das berichten jetzt Augenzeugen gegenüber The Sun. Diese erwischten Rami und Emma nämlich am Mittwoch in einem Restaurant in Großbritannien. "Sie waren sehr leidenschaftlich und schauten sich in die Augen. [...] Sie küssten sich und es schien sie nicht zu interessieren, wer sie sehen konnte", erzählen die Beobachter. Es sei offensichtlich gewesen, dass die beiden "völlig vernarrt ineinander" seien und niemanden außer einander wahrnahmen.

Offenbar fällt es Rami und Emma aktuell schwer, ihr Glück zu verbergen oder ohneeinander zu sein. Bereits am Tag zuvor war das vermeintliche Paar bei einem romantischen Dinner in einem Restaurant zu sehen. Fans hatten beobachten können, dass sie sich dort nicht nur ein leckeres Essen gönnten – sie sollen das Lokal dann sogar Hand in Hand verlassen haben.

Rami Malek bei der "James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben"-Weltpremiere im September 2021

Emma Corrin auf dem Toronto International Film Festival 2022

Rami Malek bei der "Oppenheimer"-Premiere in London 2023

