Auf Website: Prinz Harry und Meghan ohne königliche Anrede

Bei Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (42) fehlt etwas. Der britische Royal und seine Frau hatten sich bereits 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen. Seitdem leben sie mit ihren Kindern in Kalifornien. Das Verhältnis zur Königsfamilie soll aktuell noch sehr angespannt sein. Das scheint sich nun auch auf der offiziellen Website des Palastes widerzuspiegeln: Bei Harry und Meghan fehlt die Anrede "Königliche Hoheit".

Auf der Website der britischen Königsfamilie ist die Anrede "His Royal Highness" zu Deutsch "Seine Königliche Hoheit" bei Harry verschwunden. Das weibliche Pendant fehlt auch bei seiner Frau Meghan. Laut einer Pressemitteilung, die The Telegraph vorliegt, gibt es dafür aber eine einfache Erklärung. Denn das Ehepaar hatte bereits mit seinem Austritt auf die Anrede verzichtet. "Nach dem Tod Ihrer Majestät Queen Elizabeth II. (✝96) wurden die Inhalte regelmäßig überprüft und aktualisiert. Einige Inhalte sind möglicherweise veraltet, bis dieser Vorgang abgeschlossen ist" heißt es in dem Schreiben. Somit wurde diese kleine Formalität jetzt wohl angepasst.

Den Titel, den Harry und Meghan bisher behalten haben, ist der von Herzog und Herzogin. Doch zuletzt hieß es, dass Harrys Vater König Charles (74) darüber nachdenke, den beiden auch diesen Titel zu entziehen. Doch dem ist wohl nicht so: Weil es sich bei den Titeln um ein Hochzeitsgeschenk der verstorbenen Queen handelt, soll Charles sich gegen die Aberkennung entschieden haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

ActionPress König Charles und Prinz Harry im April 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de