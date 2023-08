Will König Charles Prinz Harry den Herzogtitel entziehen?

Müssen Prinz Harry (38) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) um ihre Titel bangen? Nachdem sie von ihren königlichen Pflichten zurückgetreten waren, durften die beiden ihren Herzogtitel dennoch behalten. Dies wunderte viele Royal-Fans, besonders nachdem sie mit ihrer Netflix-Dokumentation über das Königshaus für Furore sorgten. Nun hat sich ein Palast naher Insider gemeldet und behauptet: Harry und Meghan werden ihre Titel behalten!

Wie Mirror von Robert Jobson, einem bekannten royalen Experten und Autoren, erfahren hat, wird König Charles III. (74) die Titel der beiden wohl "auf keinen Fall" aberkennen. Das soll vor allem daran liegen, dass diese ein Hochzeitsgeschenk von Queen Elizabeth II. (✝96) an sie gewesen seien. Zudem würde eine Aberkennung der Titel das Drama rund um den Ausstieg wieder neu aufrollen und unnötigerweise erneute Aufmerksamkeit darauf lenken. Robert erklärte weiter: "Im Endeffekt würde es nichts bringen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass Harry jemals König wird. Warum sollte man also ein Problem daraus machen?"

Während Prinz Harry und Herzogin Meghan ihre Titel als Duke and Duchess of Sussex trotz ihres Rücktritts weiterhin behalten durften, wurden ihnen alle weiteren entzogen. Darunter auch alle königlichen Ehrenpatronate und militärischen Ernennungen. Zudem mussten sie ihren königlichen Wohnsitz in England verlassen.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, September 2022

Getty Images König Charles, 2023

Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2014

