Nach Männer-Kuss auf Festival: The 1975 werden verklagt!

Ihr Protest hat ein juristisches Nachspiel. The 1975 hatten ihre Karriere als Cover-Punkband begonnen und entwickelten erst mit der Zeit ihren eigenen Stil. Ihren internationalen Durchbruch hatte die Musikgruppe um Frontmann Matty Healy (34) im Jahr 2013 mit dem Hit "Chocolate". Seither gehört das Quartett zu einer der gefragtesten Indie-Rock-Bands weltweit und füllt regelmäßig die Konzerthallen. Einer ihrer Auftritte hat jetzt allerdings rechtliche Konsequenzen für The 1975!

Wie unter anderem Variety berichtet, geht der Veranstalter des Good Vibes Festivals in Malaysia wegen eines Vertragsbruchs gegen die britische Band vor. Der Grund: Während eines Auftritts habe Matty die Haltung der Regierung gegenüber Homosexualität kritisiert und daraufhin den Bassisten Ross MacDonald geküsst. Die Agentur fordert von der Musikgruppe nun einen Schadenersatz in Höhe von 2,4 Millionen Euro. Zudem dürfen The 1975 in Zukunft nicht mehr in Malaysia auftreten.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Leadsänger die Bühne als Plattform für Protest nutzt. 2019 küsste er einen männlichen Fan auf einem Konzert in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in denen es ebenfalls strenge Gesetze gegen homosexuelle und queere Menschen gibt.

Getty Images Matty Healy im März 2023

Getty Images The 1975, britische Indie-Rock-Band

Getty Images Matty Healy, Frontmann von The 1975

