Charli XCXs Verlobter George Daniel feiert JGA auf Ibiza

George Daniel (35), Schlagzeuger der Band The 1975, hat sich mit seinem Bandkollegen Matty Healy (36) eine kurze, aber intensive Auszeit auf der Partyinsel Ibiza gegönnt. Der Musiker nutzte den Trip als seinen Junggesellenabschied, bei dem es laut Daily Mail sehr ausgelassen zuging. Die beiden Musiker reisten am Dienstag an und kehrten wenig später wieder nach Großbritannien zurück. George steht in den Startlöchern für seine geplante Hochzeit mit der Sängerin Charli XCX (32), die noch dieses Jahr auf Sizilien stattfinden soll, wobei die offizielle Trauung zuvor in London geplant ist.

Die Beziehung zwischen der "Brat"-Schöpferin und George begann 2022, als die beiden zum ersten Mal Händchen haltend in New York gesichtet wurden. Ihre Verlobung gaben sie im November 2023 bekannt, begleitet von einem Social-Media-Post der britischen Sängerin. Ihre Fans und Promi-Kolleginnen reagierten begeistert. Sängerin Dua Lipa (29) schrieb: "Ich liebe das! Herzlichen Glückwunsch, ihr Turteltauben!" und Kollegin Rita Ora (34) gratulierte ebenfalls: "Wieso wusste ich, dass das passieren würde?" Laut der britischen Zeitung The Sun hat die künftige Braut den ausgelassenen Ibiza-Trip ihres Verlobten übrigens voll unterstützt.

Charli, die mit bürgerlichem Namen Charlotte Emma Aitchison heißt, zeigte sich seit Beginn der Beziehung immer wieder glücklich an der Seite von George. Ihr Verlobungsring, den sie scherzhaft neben zwei Teetassen präsentierte, sorgte in sozialen Netzwerken für Begeisterung. Nicht nur Fans, sondern auch Freunde der beiden können die Hochzeit kaum erwarten. Die geplante Feier in Sizilien verspricht ein großes Staraufgebot und wird sicherlich ein Höhepunkt des Jahres.

Instagram / charli_xcx Charli XCX und ihr Verlobter George Daniel an Neujahr 2025

Getty Images George Daniel beim Lollapalooza in Brasilien

Tim P. Whitby/Getty Images The 1975 beim Hyundai Mercury Prize 2016