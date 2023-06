Nach Trennung: Matty Healy sprayt "Sorry" während Konzert

Matty Healy (34) hat eine Botschaft. Der Sänger der Band The 1975 war in den vergangenen Wochen vermehrt in den Medien: Er soll einige Zeit Taylor Swift (33) gedatet haben. Tatsächlich zeigten sich die beiden Musiker auch ein paar Mal zusammen in der Öffentlichkeit. Doch seit wenigen Tagen soll alles wieder vorbei sein. Und nun hinterlässt Matty bei einem Konzert eine herzzerreißende Botschaft...

Am Mittwochabend gab The 1975 ein Konzert in der irischen Hauptstadt Dublin. Eigentlich sollte als Vorband Caroline Polachek auftreten, doch sie musste aus gesundheitlichen Gründen absagen. Als Ersatz trat dann ganz spontan Matty selbst auf! In lässiger Jeans und Strickjacke spielte er ein emotionales Akustik-Set mit seiner Gitarre. Währenddessen stand er kurz auf, nahm sich eine Spraydose und sprühte ganz groß "Sorry" auf eine Leinwand. Später fügte er dann noch ein Fragezeichen hinzu, wie ein Video auf TikTok zeigt.

Bei Mattys Botschaft könnte es sich natürlich auch nur um eine Entschuldigung handeln, dass die Vorgruppe absagen musste. Einige Fans sind sich aber sicher, dass das an seine Verflossene Taylor gerichtet ist. "Wenn das für Taylor ist, wissen wir, dass sie darauf antworten wird", kommentiert etwa ein Fan auf TikTok. Andere mutmaßen jetzt, dass sie ihren Song "You're Not Sorry" bei ihrem Konzert am Freitag performen könnte.

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

Getty Images Matty Healy, "The 1975"-Frontmann

Getty Images Taylor Swift im März 2023

