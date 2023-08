"Schulden bezahlen": Die Geissens schießen gegen den Wendler

Es wird scharf geschossen! Carmen (58) und Robert Geiss (59) haben die Nase voll von Michael Wendler (51). Nachdem der Schlagersänger immer wieder mit Verschwörungstheorien auf sich aufmerksam gemacht hatte, platzte sein TV-Deal zur eigenen Baby-Show mit seiner Frau Laura Müller (23). Unter anderem auch wegen den Geissens, die sich beim Sender für eine Absetzung eingesetzt haben. Dass der Wendler nun auch nicht bei "Schlager unter Palmen" auftreten wird, kann der Sänger nicht verstehen – ganz im Gegensatz zu Carmen und Robert. Die schießen erneut gegen Michael.

Im Podcast "1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit" sprechen die TV-Stars über den Musiker. Zu ihm haben sie eine klare Meinung: "Man macht so etwas nicht. Ich bin so ein Mensch, der nie vergisst. Dieser Mann hat eine brutale Plattform bekommen von RTL." Die beiden scheinen dem frischgebackenen Papa also nicht zu vergeben. "Wenn man das Recht haben will, eine neue zweite Chance zu bekommen, wovon er ja geredet hat, dann sollte man auch erst mal seine Schulden bezahlen", kritisiert Robert das Verhalten des Wendlers.

Die Geissens sind der Meinung, dass hier die Reue fehlt: "Man sollte sich mit den Leuten auseinandersetzen, die man beleidigt hat, die aufs Geld warten. Die versucht haben, mit ihm Werbung zu machen. Da hätte er erst mal Reue zeigen müssen, bevor man herausgeht und sagt: Die Wendlers kriegen ein Baby." Der umstrittene Schlagersänger habe sich nämlich nicht beim Sender entschuldigt.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss

