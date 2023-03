Wendler-Doku wurde gekippt: Die Geissens sind erleichtert!

Dass RTL2 zurückgerudert ist, stimmt auch die Stars glücklich! Mit der Ankündigung, dass der in Verruf geratene Schlagersänger Michael Wendler (50) und seine schwangere Frau Laura Müller (22) eine Baby-Doku bekommen sollen, stieß der Sender auf großes Unverständnis in Deutschland. Tatsächlich forderten so viele Zuschauer, dass man dem Paar keine Plattformen im TV bieten dürfe, dass RTL2 die geplante Sendung vor der Ausstrahlung gecancelt hat. Auch die TV-Stars Robert (59) und Carmen Geiss (57) hatten sich öffentlich gegen ihren Sender gestellt – und sind total erleichtert über die Absetzung...

Die Millionäre, bekannt aus Die Geissens, äußern sich jetzt via Instagram zu der Entscheidung von RTL2: "Wie ihr sicher mitbekommen habt, kam es gestern zu einer schnellen Wende in Sachen geplanter Doku-Soap. Wir begrüßen es, dass der Sender den Mut bewiesen hat, seine Entscheidung rückgängig zu machen." Weiter betonen Robert und Carmen: "Wir stehen in Kontakt mit dem Senderchef und den Kollegen und sind froh, dass hier Verantwortung übernommen wurde."

Ihre Fans feiern die Geissens dafür, dass sie sich in dieser Sache eingemischt haben: "Danke für euren Miteinsatz! Die einzige vernünftige Entscheidung vom Sender", jubelt ein Follower in den Kommentaren. "Danke euch noch mal für die Haltung, die ihr gezeigt habt", betont ein weiterer. Was sagt ihr zu dem Statement? Stimmt ab!

