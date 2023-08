Schwere Vorwürfe: So unfreundlich soll Ariana Grande sein!

Autsch, ob das stimmt? Die Sängerin Ariana Grande (30) ist ein echtes Stimmwunder: In zahlreichen Hits und während ausverkaufter Tourneen konnte die Beauty bereits ihr Ausnahmetalent unter Beweis stellen. Während die Stimme der 30-Jährigen als engelsgleich bezeichnet werden könnte, scheint es um ihren Charakter weniger gut bestellt zu sein. Mitarbeiter mehrerer Vergnügungsparks rotten sich nämlich zusammen und behaupten: Ariana soll wahnsinnig unfreundlich sein!

Wie Augenzeugen auf TikTok und Reddit teilen, habe sich die US-Amerikanerin bereits mehrfach in Vergnügungsparks unfreundlich verhalten. Ein Betroffener behauptet, die Sängerin hätte im Universal Park trotz langer Schlange auf eine Sonderbehandlung bestanden und gesagt: "Hast du eine Ahnung, wer ich bin?" Andere Nutzer teilen ihre Beobachtungen, Ariana habe im Disneyland darauf bestanden, die Fahrgeschäfte für sich alleine beanspruchen zu können.

Neben diesen Vorwürfen findet sich Ariana derzeit in einem Medienrummel um ihre angebliche Romanze zu Ethan Slater (31) wieder. Nachdem der Broadway-Schauspieler die Scheidung von seiner Frau Lilly Jay eingereicht hatte, war die "Thank U, Next"-Interpretin als Ehebrecherin bezeichnet worden. Die "Wicked"-Co-Stars scheinen aber trotz Gegenwind an ihrer Affäre festzuhalten.

Getty Images Ariana Grande bei den Grammys 2020

Getty Images Ariana Grande, Musikerin

Getty Images Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards 2018

