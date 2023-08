Große Ziele: Bibis Sohn Lio Claßen will Astrophysiker werden

Tritt Lio Claßen (4) in die Fußstapfen seiner Eltern? Bibi (30) und Julian Claßen (30) zählen zu den ersten großen deutschen YouTubern und hatten bis zu ihrem Ende auf der Videoplattform im vergangenen Jahr Millionen Fans begeistert. Der Weg für ihren Nachwuchs in die Welt der Influencer sollte also geebnet sein – doch der Kleine hat andere Pläne: Lio will Astrophysiker werden, wenn er groß ist!

Auf Instagram teilt Julian ein Video, in dem seine Freundin Tanja Makarić (26) ein Freundebuch für den Jungen ausfüllt. Auf die Frage, was er denn werden möchte, hat Lio eine klare Antwort: Der Vierjährige träumt von einem Dasein als Astrophysiker! "Völlig normale Antwort", witzelt der stolze Papa dazu. Und auch Tanja findet: "Lio ist kein normales Kind!"

Julians Freundin versteht sich blendend mit den Kindern ihres Liebsten. Dass er die mit seiner Ex-Frau Bibi teilt, ist für sie auch kein Problem. "Kinder sind das größte Glück auf der Welt. Die bringen dir die größte Freude und die größte Liebe", betonte Tanja. Das Leben mit Lio und seiner Schwester Emily (3) sei zwar eine Umstellung, aber "das Schönste, was es auf der Welt gibt."

Timm, Michael / ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen im September 2022 in Berlin

Instagram / julienco_ Emily, Julian und Lio Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihren Kindern Emily und Lio

