Julians Kinder mit Bibi: Ist es komisch für Tanja Makarić?

Sie spricht Klartext! Julian und Bibi Claßen (30) waren lange Zeit gemeinsam durchs Leben gegangen. Vier Jahre waren sie sogar verheiratet gewesen. Aus ihrer Beziehung gingen Sohnemann Lio und Töchterchen Emily hervor. 2022 zerbrach die Liebe des YouTuber-Pärchens. Inzwischen sind beide wieder glücklich vergeben. Doch ist es für Julians Freundin Tanja (26) komisch, dass er Kinder mit einer anderen Frau hat?

"Nein, natürlich nicht! Kinder sind das größte Glück auf der Welt. Die bringen dir die größte Freude und die größte Liebe", klärt Tanja während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story auf. Kinder seien die ehrlichsten Lebewesen. "Es ist eine riesige Umstellung, auf jeden Fall, aber es ist das Schönste, was es auf der Welt gibt", schwärmt die Influencerin.

Schon vor einigen Wochen schwärmte Tanja von ihrem Julian – in Kombination mit einem Baby. In ihrer Story teilte sie ein Video ihres Partners, der mit dem Kind ihrer Schwester durch ein Restaurant schlenderte. "Mein Gott, ist das nicht genau das, was jede Frau dann irgendwann sehen will?", freute sie sich. "Mein Herz platzt und explodiert", ergänzte die Schwimmerin.

Emily, Bibi, Julian und Lio Claßen im Urlaub

Julian Claßen und Tanja Makarić in New York

Tanja Makarić und Julian Claßen, Webstars

