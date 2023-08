Hoch zu Ross: Prinz Harry reitet für guten Zweck in Singapur

Er stellt sein sportliches Geschick unter Beweis! Prinz Harry (38) befindet sich derzeit auf Asien-Tournee – ohne seine Frau Meghan (42). Während der royale Aussteiger vor wenigen Tagen noch auf Staatsreise in Japan war, ist er inzwischen in Singapur angekommen. Dort stand nun ein Termin im Kalender, der dem Rotschopf besonders viel Freude bereitete: Prinz Harry nahm an einem Polo Cup in Singapur teil!

Wie Fox News jetzt berichtet, fand am Samstag der langersehnte Polo Cup von Sentebale in Singapur statt – und dort ritt der Rotschopf für einen guten Zweck mit! Wie die Fotos zeigen, kam der Pferdeliebhaber bei dem Wohltätigkeitsspiel offenbar voll auf seine Kosten. Mit Eifer trat der 38-Jährige gegen seinen langjährigen Polokumpel Nacho Figueras (46) an, um Spenden für seine selbst gegründete Wohltätigkeitsorganisation Sentebale zu sammeln.

Harry und Nacho verbindet eine langjährige Freundschaft – auch abseits des Rasens. Erst vor wenigen Tagen hatte der argentinische Polospieler einen Schnappschuss mit dem Herzog von Sussex auf seinem Instagram-Profil geteilt. Auf dem Foto posieren die beiden mit Sonnenbrille und verschränkten Armen lässig für die Kamera. "Einkaufen für unsere Frauen", schrieb er dazu.

Getty Images Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2023

Getty Images Prinz Harry und Nachos Figueras beim Polo Cup von Sentebale in Singapur, 2023

Getty Images Nacho Figueras und Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2023

