Prinz Harry und Nacho Figueras gehen für ihre Frauen shoppen

Das muss wohl der Traum einer jeden Frau sein. Prinz Harry (38) und Nacho Figueras (46) kennen sich bereits seit vielen Jahren. Immer wieder nehmen der royale Aussteiger und der gebürtige Argentinier zusammen am Polo Cup von Sentebale teil – und sind auch abseits des Rasens gute Freunde. Die beiden verbindet aber offensichtlich nicht nur ihre Leidenschaft für den Sport: Harry und Nacho gehen gemeinsam für ihre Ehefrauen einkaufen!

Für einen neuen Schnappschuss auf Instagram haben sich die beiden Polo-Freunde mächtig ins Zeug gelegt. Harry und Nacho posieren total cool mit verschränkten Armen und getönten Piloten-Sonnenbrillen in einem Bekleidungsgeschäft für die Kamera. "Einkaufen für unsere Frauen", schreibt der Polospieler unter den Beitrag und fügt hinzu: "Ein großes Dankeschön an Tokio für die großzügige Gastfreundschaft uns gegenüber. Und natürlich für die kontinuierliche Unterstützung von Sentebale." Scheint so, als können sich Herzogin Meghan (42) und Nachos Frau Delfina Blaquier (42) auf ein paar Mitbringsel aus Japan freuen...

Harry und seine Frau Meghan verbringen gerade einige Tage getrennt voneinander. Während sich die 42-Jährige in Abwesenheit ihres Mannes in der vergangenen Woche einen Mädelsabend bei einem Konzert von Popstar Taylor Swift (33) gönnte, bereitet sich der Herzog von Sussex derweil auf seine Teilnahme beim besagten Polo Cup am 12. August vor.

Anzeige

Getty Images Nacho Figueras und Prinz Harry beim Polo Cup von Sentebale, August 2023

Anzeige

Getty Images Nacho Figueras mit seiner Frau Delfina Blaquier und Prinz Harry, August 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de