Joe Manganiello wurde erstmals ohne seinen Ehering gesichtet

Sie gehen wieder ihren eigenen Weg. Vergangenen Monat gaben Sofia Vergara (51) und Ehemann Joe Manganiello (46) ihre Trennung bekannt. Mittlerweile ist auch die Scheidung in vollem Gange. Die Schauspieler konnten sich schnell einigen und können jetzt schon wieder positiv in ihre Single-Zukunft blicken. So auch der Spiderman-Darsteller: Joe wurde nun erstmals nach Bekanntgabe der Trennung von Sofia in der Öffentlichkeit gesichtet – ohne Ring am Finger.

Auf Fotos, die People vorliegen, ist der Magic Mike-Star kürzlich in Los Angeles unterwegs gewesen. Dabei hatte er auch den gemeinsamen Hund Bubbles, den Sofia ihrem Ex wohl überlassen haben soll, dabei. In sportlicher Kleidung schlenderte er durch die Straßen. Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach den Scheidungs-News sieht es so aus, als hätte Joe seinen Ehering bereits abgelegt.

Laut People, haben die beiden Schauspieler ähnliche Vorstellungen davon, wie ihre Scheidung ablaufen soll. So soll der Ehevertrag berücksichtigt werden, der "ihr getrenntes Eigentum bestätigt". Dazu gehören Schmuck und die jeweiligen Einkünfte der Ex-Partner. Außerdem fordert Joe, dass jede Partei selbst für die eigenen Anwaltskosten aufkommt. Sofia scheint dem zuzustimmen.

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im März 2023

Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello im Dezember 2022 in der Karibik

Anzeige

Instagram / sofiavergara Sofia Vergara und Joe Manganiello bei ihrer Hochzeit im November 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de