Prinz William in den USA viel beliebter als Harry und Meghan

Wer zuletzt lacht, lacht am besten? Der britische Thronfolger Prinz William (41) hatte sich in den vergangenen Monaten einige Vorwürfe aus den eigenen Reihen anhören müssen: Sein Bruder Prinz Harry (38) und dessen Frau Herzogin Meghan (42) hatten nach ihrem royalen Ausstieg heftig gegen die Königsfamilie geschossen. Der Beliebtheit des älteren Prinzen tat dies jedoch offenbar keinen Abbruch, denn: William wurde in den USA zum beliebtesten Promi gewählt!

Wie The Sun berichtet, habe der älteste Sohn von König Charles III. (74) seinen Bruder und dessen Frau im Beliebtheitsranking geschlagen – und das ausgerechnet in deren Wahlheimat USA. Während die royalen Aussteiger auf der Liste nicht einmal auftauchen, wurde William aus der Sicht der US-Amerikaner zur beliebtesten Person des öffentlichen Lebens gekürt. Nachdem Harry und Meghan mehrfach versucht hatten, der Reputation des Thronfolgers zu schaden, könnte man diese Entwicklung durchaus als Ironie des Schicksals bezeichnen.

Laut des Royal-Experten Nick Bullen seien William und Harry derzeit weit davon entfernt, sich wieder anzunähern. Beide sollen demnächst zeitgleich nach Singapur reisen und der Experte ist überzeugt, dass sie jede mögliche Begegnung verhindern werden: "Ich bin mir sicher, dass jeder seine Termine so verwaltet, dass es keine Überschneidungen gibt. Die Momente, in denen sie sich über den Weg laufen könnten, gibt es also nicht."

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Meghan bei der Beerdigung der Queen

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

