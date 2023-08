Prinz Harry und William sind weit weg von einer Versöhnung!

So schnell werden diese beiden sich wohl nicht vertragen. Seitdem sich Prinz Harry (38) zusammen mit seiner Frau Meghan (42) aus den Geschäften des britischen Palastes zurückgezogen hatte, soll er mit seiner Familie zerstritten sein. Vor allem das Verhältnis zu seinem älteren Bruder William (41) soll stark beschädigt sein. Und mittlerweile sind Experten sogar sicher, dass die beiden von einer Versöhnung meilenweit entfernt sind.

Laut des Royal-Experten Nick Bullen sind William und Harry weiter davon entfernt, sich anzunähern als jemals zuvor. Beide werden demnächst zeitgleich nach Singapur reisen und Nick ist überzeugt, dass sie jede mögliche Begegnung vermieden werden. "Ich bin mir sicher, dass jeder seine Termine so verwaltet, dass es keine Überschneidungen gibt. [...] Die Momente, in denen sie sich über den Weg laufen könnten, gibt es also nicht", meint er zu Fox News Digital. Eine Versöhnung ist also vorerst nicht in Sicht.

Harrys Vater König Charles (74) soll anders als William aber schon bereit sein, den Streit zu beenden. "Ich denke, dass er vermutlich mehr als alle anderen die Beziehung reparieren möchte", betont Nick. Auch wenn Harry und Meghan den familiären Sommerurlaub in Schottland trotz einer Einladung absagten, sei er sicher, dass Charles sich einen Besuch wünsche: "Wahrscheinlich gibt es eine offene Einladung, den König zu besuchen, wann immer sie können. Und er würde sich freuen, sie zu sehen."

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Anzeige

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry, 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de