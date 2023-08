Seltener Auftritt: Nick Cannon posiert mit seinen Zwillingen

Er zeigt seinen ganzen Stolz! Nick Cannon (42) war acht Jahre mit der Sängerin Mariah Carey (54) verheiratet. Aus ihrer inzwischen geschiedenen Ehe gingen zwei Kinder hervor – die Zwillinge Maroccan (12) und Monroe (12). Auch wenn der Comedian noch Papa von weiteren zehn Kindern ist, nimmt er sich dennoch die Zeit für jeden seiner Sprösslinge. Auf neuen Pics strahlt Nick nun mit Moroccan und Monroe um die Wette!

Auf neuen Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist zu sehen, wie der 42-Jährige am Freitag ein Event in der Sugar Factory in New York mit seinen ältesten Kids Moroccan und Monroe organisierte. Auf den Schnappschüssen posiert der Moderator total happy mit den Zwillingen für die Kamera – und sieht dabei wie ein richtig stolzer Papa aus! Während der Komiker seine Sprösslinge fest an sich drückt, strahlt das eingespielte Trio über das ganze Gesicht.

Nicks Quality Time mit seinen Kindern kommt, nachdem das Trio letzten Monat gemeinsam in einem lustigen TikTok-Clip auftrat. Die drei tanzten zu Mariahs Hit "Touch My Body", der im Netz aktuell viral durch die Decke geht. Die Ex-Frau des Schauspielers kommentierte unter dem Video: "Richtig so! Ein Hoch auf Mommy!"

Getty Images Nick Cannon und Mariah Carey mit ihren Zwillingen

Getty Images Nick Cannon im Juli 2023

Getty Images Nick Cannon mit seinen Zwillingen und Mariah Carey, März 2017

