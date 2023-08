Trotz Schwangerschaftssymptomen: Ciara strotzt vor Energie!

Ciara (37) strahlt trotz ihrer Symptome! Sie und ihr Mann Russell Wilson (34) erwarten ihr drittes gemeinsames Kind. Für die Sängerin wird dies allerdings der vierte Nachwuchs. Denn sie hat noch einen gemeinsamen Sohn mit dem Rapper Future (39). Somit erlebt sie jetzt zum vierten Mal das Gefühl, ein Baby auszutragen. Bei ihrer jetzigen Schwangerschaft verspürt Ciara zwei Dinge besonders – Übelkeit und Energie!

Die Sängerin veröffentlichte zusammen mit Chris Brown (34) den Song "How We Roll". In ihrer Instagram-Story gab sie ihren Fans Einblicke in den Musikvideodreh. Zu dem Zeitpunkt war sie wohl schon schwanger! "Mir war so übel! Aber der Dreh war mega!!", teilt sie ihrer Community mit.

Ein Insider verrät People, dass Ciara auch schon im Jahr 2020 während ihrer Schwangerschaft mit Söhnchen Win ein Musikvideo gedreht haben soll. Damals war sie im neunten Monat schwanger. "Es ist erstaunlich, wie viel Energie sie hat, wenn sie schwanger ist", führt die Quelle fort. Sie behauptet, Ciara sei die Art von Mutter, die während der gesamten Schwangerschaft vor Energie strotze.

Instagram / ciara Ciara im August 2023

Getty Images Ciara bei den Oscars 2023

Instagram / ciara Ciara, November 2022

