Überdosis im Urlaub: Spencer Matthews musste in die Klinik!

Spencer Matthews (35) versetzte seine Familie in Angst und Schrecken! Die TV-Persönlichkeit musste in seinem Leben schon einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Spencers Bruder Michael gilt seit einer Besteigung des Mount Everest im Jahr 1999 als vermisst. Inzwischen hat der Unternehmer seinen Tod recht gut verwunden und sich mit seiner Frau Vogue Williams (37) den Traum von einer eigenen Familie erfüllt. Doch nun passierte Spencer im Urlaub selbst ein Unglück!

Die Familie urlaubte in Spanien, als Vogue sich eine Erkältung zuzog und auch ihren Mann ansteckte. Der wollte die Erkrankung und die entstehenden Fieberbläschen mit Tabletten bekämpfen – und nahm davon eindeutig zu viel! "Er hat eine Überdosis Erkältungstabletten genommen und seine Leberfunktion eingeschränkt, weil er eine ganze Woche lang zehn von diesen Dingern genommen hat", berichtet Vogue in ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me". Erlaubt seien lediglich zwei Tabletten gewesen. Deshalb musste Spencer zwei Tage im Krankenhaus verbringen.

Auch die drei Kinder des Paares – Theodore, Gigi und Otto – steckten sich in Spanien bei ihrer Mutter an. Trotz der ganzen Aufregung konnte der dritte Geburtstag ihrer Mittleren im Urlaub aber doch noch gebührend gefeiert werden. Zu diesem Anlass teilte Spencer einige süße Bilder seiner Tochter und schrieb "Happy Birthday, Gigi-Bär" dazu.

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews im Mai 2023

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews im Spanienurlaub 2023

Instagram / spencermatthews Spencer Matthews mit seiner Tochter Gigi, Juli 2023

