Ana Ivanović beeindruckt: Ihre Kids sprechen vier Sprachen!

Die Kids sprechen mehr Sprachen als ihre Eltern! Erst vor wenigen Monaten ist die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanović (35) erneut Mutter geworden. Mit dem deutschen Ex-Kicker Bastian Schweinsteiger (39) hat die Serbin nun drei Kinder. Dass der gemeinsame Nachwuchs nicht nur einsprachig aufwächst, dürfte wohl klar sein. Nun verrät die Sportlerin jedoch überraschende Details: Ana und Bastians Kinder sprechen tatsächlich vier Sprachen!

Im Interview mit Gala führt sie dies aus: Sie spreche mit den Kleinen Serbisch, Bastian Deutsch. "Zusammen reden wir Englisch und dann sprechen die Kids auch Spanisch", verrät Ana. Denn die fünfköpfige Familie lebt auf Mallorca. Dabei kämen die Kinder auch nicht durcheinander. "Es ist wirklich süß, weil die Kinder genau wissen, mit welcher Person sie in welcher Sprache sprechen müssen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert", scherzt die 35-Jährige.

Sie selbst lerne derzeit Deutsch, um zu verstehen, worüber Bastian mit dem Nachwuchs spricht. Außerdem verbringen sie viel Zeit in deutschsprachigen Ländern. Jedoch falle es Ana gar nicht mal so leicht, die Sprache zu lernen. "Es ist viel einfacher, eine Sprache zu lernen, wenn man so jung ist, dann geht das viel natürlicher. Also verglichen mit meinem Alter"; betont sie.

Getty Images Ana Ivanovic mit Bastian Schweinsteiger bei GQ Men of the Year Awards

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, einstige Tennisspielerin

Getty Images Bastian Schweinsteiger mit Ana Ivanović bei den Best Brands Awards, April 2022

