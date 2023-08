Aurora Ramazzotti genießt Urlaub mit Goffredo und Cesare!

Sie genießen ihre Zeit als Familie! Aurora Ramazzotti (26) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Die Tochter von Michelle Hunziker (46) und Eros Ramazzotti (59) wurden im März dieses Jahres zum ersten Mal Mutter. Sie und ihr Partner Goffredo Cerza durften ihren Sohn Cesare auf der Welt begrüßen. Seitdem verzückt das Model seine Fans im Netz immer wieder mit niedlichen Einblicken in ihren Alltag als Mama. Doch davon gönnt sich die junge Familie jetzt offenbar eine kleine Auszeit: Aurora, Goffredo und Cesare sind im Urlaub!

Davon teilt die Beauty jetzt zwei niedliche Schnappschüsse bei Instagram. Gemeinsam verbringen die drei einen gemütlichen Tag am Strand. Während Aurora den kleinen Cesare im Arm hält, sitzt ihr Goffredo gegenüber auf einer Strandliege. Auf einem weiteren Schnappschuss geben sich die beiden einen kleinen Kuss. "Meine kleinen Männer", schreibt die Brünette zu den beiden Fotos. Ihre Familienzeit genießen sie in einem kleinen Örtchen am Meer von Italien.

Erst vor wenigen Tagen teilte Michelle ebenfalls Einblicke aus einem Urlaub mit ihrer Tochter und ihrem Enkel. In ihrer Story veröffentlichte sie ein Foto, auf dem ihre Töchter Aurora, Sole (9) und Celeste (8) um den kleinen Cesare sitzen, der auf einem großen Kissen auf dem Boden liegt. "Ich liebe euch", schrieb die frischgebackene Oma zu dem Bild.

Instagram / therealauroragram Goffredo Cerza und Aurora Ramazotti mit Cesare

Instagram / therealauroragram Aurora Ramazzotti, August 2023

Instagram / therealhunzigram Sole und Celeste Trussardi, Goffredo Cerza und Aurora Ramazzotti mit Baby Cesare

