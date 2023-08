Daniel Aminatis Tochter schläft wohlbehütet in seinen Armen

Daniel Aminatis (49) Tochter lässt es sich gut gehen! Im Sommer des vergangenen Jahres hatten er und seine Frau Patrice sich ganz romantisch das Jawort gegeben. Nur wenig später kam im August ihr erster Nachwuchs auf die Welt: Die kleine Charly Malika ist der ganze Stolz des Moderators. Inzwischen ist Charly schon richtig groß geworden! Im Netz teilt Daniel einen zuckersüßen Schnappschuss mit seinem Kind.

Das TV-Gesicht genießt aktuell einige schöne Tage mit seiner Tochter an der Ostsee – und das macht offenbar ganz schön müde! Auf Instagram postet Daniel nun ein süßes Bild, auf dem er mit Charly am Strand sitzt: Während er in die Kamera lächelt, wird die Kleine von ihrer Müdigkeit übermannt. Schlafend kuschelt sie sich in den Arm ihres Papas. Das niedliche Vater-Tochter-Bild versieht der 49-Jährige schlicht mit einem Herz.

Im April offenbarte Daniels Frau Patrice, dass sie Krebs hat. Er unterstützt seine Frau im harten Kampf gegen die Krankheit. Mehrere Operationen und eine Immuntherapie hatte Patrice bereits über sich ergehen lassen müssen. Ihre Tochter ist in dieser Zeit ihre größte Motivation. "Mein Schatz, mein Licht, mein Hoffnungsanker", schrieb die Influencerin zuletzt zu einem Bild mit Charly im Netz.

Anzeige

ActionPress Daniel Aminati und Patrice Aminati

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati, Moderator

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel, Charly und Patrice Aminati

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de