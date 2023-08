Jünger als er: Das hält Marcel Remus vom Freund seiner Mama

Dem stand Marcel Remus (36) wohl zunächst ziemlich skeptisch gegenüber. Die Fernsehbekanntheit hatte sich in der deutschen Medienwelt als Luxus-Makler einen Namen gemacht. Unter anderem in "Mieten, kaufen, wohnen" und Goodbye Deutschland hatte er seine Fans bereits mit in seinen Berufsalltag genommen. In der neuen Doku-Serie "Der Mallorca Makler" gibt der TV-Star nun ganz private Einblicke. Auch seine Mutter Silke und ihr Liebesleben spielt dabei eine Rolle. Doch so ganz begeistert ist Marcel von der neuen Liebe seiner Mama nicht...

"Als mir meine Mutter von Dennis erzählte, meinte ich nur: 'Bitte lass ihn nicht jünger sein als ich bin'", erinnert sich der 36-Jährige im Interview mit Bild. Zunächst habe seine Mutter ihm versichert, dass er um die 38 Jahre alt sei. Doch schnell folgte die Ernüchterung. "Auf erneute Nachfrage gab sie dann zu, dass Dennis 34 Jahre alt ist", erzählt er weiter. In Marcel haben sich daraufhin Zweifel breitgemacht und er habe sich die Frage gestellt, ob der neue Freund von Silke womöglich Hintergedanken habe.

"Dennis ist der erste Mann seit der Trennung von seinem Vater, mit dem ich eine ernsthafte Beziehung führe. Ich war acht Jahre lang Single. Es ist mir sehr wichtig, dass Marcel und Dennis sich gut verstehen", äußert sich auch die 57-Jährige. Das tun die beiden mittlerweile wohl auch – das Eis war schnell gebrochen.

