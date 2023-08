Mick Schumachers Freundin Laila kennt schon seine Mutter!

Mick Schumachers (24) Herz schlägt schon lange höher! Gestern überraschte der Rennfahrer im Netz mit besonderen Fotos: Nachdem er zuerst nur die Hand seiner Freundin inklusive Partnerarmbändern geteilt hatte, zeigte er sich schließlich kuschelnd mit ihr. Bei der Frau an der Seite von Michael Schumachers (54) Sohn handelt es sich wohl um das dänische Model Laila Hasanovic. Mick und die Schönheit sollen schon etwas länger ein Paar sein!

Wie Bild berichtet, waren Mick und Laila schon Anfang Juli gemeinsam unterwegs: Zusammen besuchten sie ein Reitevent auf der familieneigenen Ranch in der Schweiz. Ein Foto zeigt die Frischverliebten auf den Rängen sitzen, der Sportler hat den Arm und seine Liebste gelegt – und neben ihm sitzt seine Mutter Corinna (54) und lacht das Paar fröhlich an! Mamas Segen scheint Micks Freundin also schon mal zu haben.

Offiziell bestätigt hat Mick die Beziehung zu Laila zwar noch nicht – doch das Kuschelfoto auf seinem Social-Media-Account spricht Bände. Darauf posieren die beiden ganz vertraut an der Reling eines Schiffes. Den süßen Schnappschuss versah der ehemalige Formel-1-Pilot schlicht mit einem weißen Herz.

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher im August 2023 in Frankreich

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Corinna Schumacher während einem Event

Getty Images Mick Schumacher, Januar 2023

