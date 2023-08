Sexy Rückblick: Valentina Pahde genießt Sonne oben ohne!

Valentina Pahde (28) zeigt ungesehene Bilder! Besondere Bekanntheit hatte die Blondine im Rahmen der Daily GZSZ erlangt. Mittlerweile hat sie der Sendung jedoch den Rücken gekehrt und scheint das Leben vollends zu genießen! Im Netz teilt die Schauspielerin immer wieder Einblicke in ihr Privatleben und ihre traumhaften Reisen. Diesen Sommer geht es für die Beauty wieder nach Kos. Doch erst einmal möchte Valentina wohl noch Schnappschüsse von ihrem vergangenen Trip auf die Insel teilen – und die können sich sehen lassen!

"Urlaubsmodus eingeschaltet", schrieb die 28-Jährige, bevor es in ihren diesjährigen Urlaub ging zu einer Bilderstrecke von vergangenem Sommer auf Instagram. Diese beinhaltet "unveröffentlichte Bilder" ihrer vergangenen Kos-Reise. Darauf zu sehen ist der GZSZ-Star unter anderem in einem Bikini mit Leopardenmuster auf einem Boot. Auch die anderen Schnappschüsse zeigen Valentina in Badeklamotten. Auf einem Foto sitzt die Blondine sogar oben ohne am Pool!

Doch auch in diesem Jahr lässt Valentina offenbar fleißig Bilder von sich knipsen! Auf aktuellen Bildern posiert sie in einem weißen Bikini mit blauen Blumen darauf für die Kamera. Dabei lässt es sich die 28-Jährige auch nicht nehmen, verschmitzt zu lächeln und zur Seite zu schauen. Ob dort wohl ihr vermeintlicher Liebster Dominik Guehrs (33) steht und diese Geste erwidert?

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im August 2023

Instagram / valentinapahde Dominik Guehrs und Valentina Pahde im Mai 2023 in Cannes

