"Teenager": So kam Kate Merlan über Jakub Jarecki hinweg!

Wurde Kate Merlan (36) etwa wachgerüttelt? 2021 hatten sich die Reality-TV-Darstellerin und Jakub Jarecki (27) das Jawort gegeben. Doch kein Jahr später lag ihre Liebe in Trümmern vor ihnen. Obwohl es so schien, als würden die beiden bei Prominent getrennt die Scherben wieder aufheben können, sollte es wohl einfach nicht sein. Es kam zu einem erneuten und dieses Mal offenbar endgültigen Liebes-Aus. Denn Kate sind nun offenbar einige Sachen klar geworden!

"Mir fällt es immer so schwer, loszulassen, mich zu lösen, gerade wenn es jetzt auch wie bei mir um eine Ehe geht", gibt das Tattoo-Model offen in ihrer Instagram-Story zu. Doch das hilft ihr beim Liebeskummer. "Er macht es mir wirklich so einfach von ihm loszukommen, weil ich im Nachhinein auch mitbekommen habe, oder einfach gemerkt habe, dass ich keinen Mann geheiratet habe, sondern wirklich einen sehr unreifen, pubertierenden Teenager", erklärt Kate. Denn Jakub habe einen schrecklichen Umgang, schreckliche Freunde und führe einen schrecklichen Lifestyle. Hätte die 36-Jährige ihn so kennengelernt, hätte sie kein Wort mit ihm gewechselt, da ist sich der Realitystar sicher.

Doch woran scheiterte Kate und Jakubs Liebe letztendlich? "Wir haben sehr viel gestritten, hauptsächlich ging es auch viel um das Thema Sex", erzählt sie ehrlich. Denn ihr Ex habe eine Vorstellung von Sex gehabt, die nicht zu ihr gepasst habe. "Er kann einfach eine Frau nicht verführen und das Allerwichtigste bei meinem Partner ist, dass er mich auch verführen kann und er auf eine Frau eingeht, dass er sich Zeit nimmt", erläutert die Beauty.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, TV-Star

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de