Doch keine weitere Brust-OP? Yeliz Koc dementiert Gerüchte

Yeliz Koc (29) setzt den Gerüchten ein Ende! Die Influencerin spricht stets offen über ihre Schönheitseingriffe. Bereits drei Mal hatte sie sich beispielsweise unters Messer gelegt, um ihre Brüste machen zu lassen. Zuletzt, weil ihre Implantate verrutscht waren. Doch vor einigen Tagen wurde gemunkelt, dass die Beauty sich ihre Oberweite erneut vergrößern ließ. Yeliz stellt nun aber klar: Sie hatte keine weitere Brust-OP!

In einer Instagram-Fragerunde will ein Fan von der 29-Jährigen wissen, warum sie sich ihre Oberweite generell hat machen lassen. "Durch die Schwangerschaft und das Stillen haben sich meine Implantate gelöst und ich hatte nur noch Haut", antwortet sie. Ihre Brüste seien im November vergangenen Jahres deshalb gestrafft worden und Netze seien eingesetzt worden – dementsprechend gab es also keine weitere Vergrößerung. "Ist dann mal gut mit dem Thema, oder? Das Wichtigste ist doch, dass ich mich wohlfühle", meint Yeliz abschließend.

Offenbar fragten sich nicht nur Yeliz' Fans, ob sie sich erneut unter Messer gelegt hat. In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 15. August 12:00 Uhr] mit 1724 Teilnehmern stimmten 1520 (88,2 Prozent) dafür, dass Yeliz' Oberweite auf ihren aktuellen Bikinibildern verdächtig wirkt. 204 Personen (11,8 Prozent) sind der Meinung, dass die Brust-OP-Gerüchte unangebracht waren.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im November 2022

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc am Set von "Make Love, Fake Love"

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc auf Ibiza, August 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de