Erneute OP? Fans staunen über Yeliz Koc' große Oberweite!

Yeliz Koc (29) sorgt mal wieder für Spekulationen! Die Influencerin ging mit ihren Beauty-Eingriffen in den vergangenen Jahren eigentlich ehrlich um. Erst im Frühjahr ließ sie sich bereits zum dritten Mal an der Brust operieren – ihre Implantate waren zuvor verrutscht gewesen. Doch nun sind ihre Fans sicher, dass das nicht die letzte OP war: Ein neues Urlaubsfoto von Yeliz lässt auf eine erneute Brustvergrößerung schließen!

In den vergangenen Tagen teilte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin auf Instagram mehrere Bilder aus ihrem Ibiza-Urlaub. Darauf ist die Brünette natürlich im Bikini zu sehen – inklusive freiem Blick auf ihre Oberweite. Und die wirft Fragen auf. "Was ist denn da passiert? Einmal Ballons eingesetzt? Vorher war's viel viel schöner", kommentiert ein Fan, ein anderer schreibt zudem: "Etwas zu viel Silikon erwischt..."

Doch hat Yeliz sich wirklich noch einmal unters Messer gelegt? Gegenüber Bild dementiert das Management der Beauty eine weitere OP. "Solange sie sich damit wohlfühlt, ist es vollkommen okay für sie, wenn es Menschen gibt, die eine kleinere Oberweite bevorzugen", heißt es weiter.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc am Set von "Make Love, Fake Love"

Anzeige

RTL Yeliz Koc, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de