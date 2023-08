Harter Krebskampf: Shannen Doherty genießt Urlaub in Italien

Shannen Doherty (52) lässt sich ihr Lächeln nicht nehmen! 2015 war bei der einstigen Charmed-Darstellerin erstmals Brustkrebs diagnostiziert worden. Seither kämpft die Schauspielerin gegen die Krankheit an. Nachdem sie für kurze Zeit den Krebs besiegt hatte, gab sie 2020 bekannt, wieder erkrankt zu sein. Doch die Hoffnung auf eine dauerhafte Heilung lässt sich der TV-Star nicht nehmen. Shannen genießt weiterhin ihr Leben und gönnt sich einen Urlaub in Italien!

Auf Bildern, die unter anderem Page Six vorliegen, ist zu sehen, wie die 52-Jährige sich eine Auszeit mit Freundin in Italien nimmt. Paparazzi lichteten die Schauspielerin am Montag mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht in einem Restaurant ab. Gut gelaunt soll sie dabei auch hin und wieder in dem Lokal getanzt haben. Zudem wurde Shannen auch bei einem Bootsausflug mit einem unbekannten Mann gesichtet.

Erst im April hatte der Serienstar über seine Pressesprecherin mitteilen lassen, dass seine Ehe mit Kurt Iswarienko gescheitert ist. "Eine Scheidung ist das Letzte, was Shannen wollte. Leider hatte sie das Gefühl, keine andere Wahl zu haben", hatte es in dem Statement geheißen. Der Grund für das überraschende Ehe-Aus ist bislang nicht bekannt.

Instagram / theshando Shannen Doherty im April 2022

Getty Images Shannen Doherty im November 2015

Instagram / theshando Schauspielerin Shannen Doherty

