Shannen Doherty muss sich Strahlentherapie unterziehen

Shannen Dohertys (52) Kampf um ihre Gesundheit geht weiter. 2015 wurde bei der Beverly Hills, 90210-Darstellerin erstmals Brustkrebs diagnostiziert, den sie zunächst erfolgreich besiegt hatte. Doch fünf Jahre später kam die Krankheit zurück, die Schauspielerin musste sich also erneut kräftezehrenden Behandlungen unterziehen. Ihre Fans hält sie seither auf dem Laufenden. Jetzt gibt Shannen ein neues Update und verrät: Anfang des Jahres hat sie mit einer Strahlentherapie begonnen.

Auf ihrem Instagram-Profil richtete sich die 52-Jährige an ihre Follower und teilte ein Video, das sie bei der Computertomografie zeigt. Die Untersuchungen gehen an Shannen keinesfalls spurlos vorbei, wie sie erklärte: "Meine Angst ist offensichtlich. Ich leide unter extremer Klaustrophobie und in meinem Leben war viel los." Laut dem Serienstar haben sich im Januar Metastasen in ihrem Gehirn ausgebreitet.

Doch auch in ihrem Liebesleben musste die Charmed-Bekanntheit einiges verkraften. Im April hatte Shannen die Scheidung von ihrem Ehemann Kurt Iswarienko eingereicht, da er ihr untreu gewesen sein soll. Für sie war dies keine leichte Entscheidung, wie ein Insider gegenüber TMZ verriet: "Eine Scheidung ist das Letzte, was Shannen wollte. Leider hatte sie das Gefühl, dass sie keine andere Wahl hatte."

Instagram / theshando Shannen Doherty, Schauspielerin

Getty Images Shannen Doherty, November 2015

Getty Images Kurt Iswarienko mit Shannen Doherty, Januar 2012

