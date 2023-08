Jakub adé! Hier knutscht Kate Merlan einen neuen Promimann

Der Nächste bitte! Zwischen Kate Merlan (36) und ihrem Noch-Mann Jakub Jarecki (27) war es in den vergangenen Monaten ein ständiges Hin und Her. Erst hatte sich das Ex-Temptation Island V.I.P-Pärchen getrennt, dann hatten sie es aber doch nochmal miteinander probiert. Inzwischen ist aber klar: Das Ding ist durch. Kate genießt aktuell ihr Leben als Single. Wie sehr, zeigen nun aktuelle Schnappschüsse des Reality-TV-Sternchens!

Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte Kate nun in Köln. Und die Influencerin war dabei nicht alleine unterwegs. Laut dem Insider und den Bildern machte sie mit Patrick Fabian (36) einen Spaziergang im Vorgebirgepark. Doch dabei wurden nicht nur die Füße bewegt, sondern auch die Lippen. Denn Kate und der Berlin - Tag & Nacht-Star knutschten miteinander. Ob es sich nur um einen Flirt oder mehr handelt, ist aktuell noch unklar.

Nach ihrer Trennung von Jakub ist Kate als Singlelady unterwegs. Und offenbar kann sie sich vor Verehrern kaum retten. "Die Nachfrage ist auf jeden Fall groß. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, wie groß die Nachfrage an meiner Person als Single ist", hatte sie im Promiflash-Interview verraten.

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, Stripper bei den SixxPaxx

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian in Köln, August 2023

ActionPress Kate Merlan, Mates-Date-Event

