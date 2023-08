Kein Bock auf Verhandlungen: Katie Price will ins Gefängnis

Sie will ins Gefängnis! Katie Price (45) soll mit ihrer Firma etliche Schulden angesammelt haben. Für sie steht eine Rückzahlung von rund 3,2 Millionen Euro an, weshalb sie letztendlich 2019 insolvent gegangen ist. Seither sollen sie jede Menge Gerichtstermine erwarten, die sie wahrnehmen muss. Allerdings will Katie keinen Fuß mehr ins Gericht setzen und besteht darauf, stattdessen ins Gefängnis zu gehen.

Sie verrät Mirror, sie wolle noch vor ihrer nächsten Konkursanhörung im nächsten Monat in den Knast. Bei dem Termin soll es um ihr zwei Millionen Euro schweres Haus "Mucky Mansion" gehen. "Ich war in letzter Zeit öfter beim Gericht als ich warmes Essen hatte", beklagt sich die Reality-TV-Bekanntheit. Mittlerweile habe sie auch keine Angst mehr vor der Verurteilung. "Ich habe die Nase voll von den Mahnungen und den Gerichtsterminen. Es ist mir wirklich egal, ob ich ins Gefängnis muss. Denn dann hat es sich endlich erledigt", erklärt Katie.

Der Britin wurde zusätzlich noch Steuerhinterziehung vorgeworfen, weshalb sie sich ebenfalls vor Gericht verantworten musste. Mittlerweile soll es auch öfter vorkommen, dass Katie gar nicht erst zu ihren Anhörungen erscheint – ebenso wenig jemand, der sie vertritt.

