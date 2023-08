Nach Yeliz-Drama: Ist Jannik Kontalis etwa wieder verliebt?

Jannik Kontalis bringt die Gerüchteküche mächtig zum Brodeln! Vergangenes Jahr hatte der Influencer Yeliz Koc (29) bei Make Love, Fake Love kenne und lieben gelernt. Doch die Beziehung der beiden war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Frühjahr gab das Paar seine Trennung bekannt und auch ihr Liebes-Comeback war nicht von langer Dauer. Seither sind beide TV-Stars offiziell single. Doch jetzt heizt Jannik die Gerüchte um eine neue Liebe an!

Auf TikTok veröffentlicht der Influencer einen Clip, in dem er nachdenklich und mit einem leichten Lächeln im Gesicht in die Kamera schaut. Dazu schreibt er folgende Zeilen: "Schon verrückt, dass man sich trotz allem wieder so krass verlieben kann..." Hat der einstige Datingshow-Teilnehmer etwa eine neue Frau an seiner Seite? So manche Fans sind davon fest überzeugt und haben auch schon eine Vermutung, wer sie ist. Laut ihnen ist die neue Liebe keine Geringere als Ex-Bachelorette Gerda Lewis (30)! "Gerda hatte ja letztens bestätigt, dass sie verliebt ist", äußert ein User unter dem Video.

Erst vor wenigen Wochen wurde noch vermutet, dass Jannik mit Greta Engelfried anbandelt. Die beiden hatten zuvor zusammen auf Mallorca gefeiert. Zudem hatte der Influencer in seiner Instagram-Story verraten, dass er wieder bereit für etwas Neues ist. "Habe mich gestern gar nicht bei euch gemeldet – hatte ein Date", teilte er damals mit.

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Januar 2023

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de