Prinz William wird Kommandant von Harrys alter Armee-Einheit

Diese Position könnte Prinz Harry (38) vor den Kopf stoßen. Der Royal hat aktuell ein schwieriges Verhältnis zu seiner Familie. Vor allem die Beziehung zu seinem älteren Bruder William (41) soll sehr gestört sein. Immer wieder gibt es neue Schlagzeilen, die den Streit der Brüder weiter anzufachen scheinen. Eine Versöhnung ist nicht in Sicht. Und nun wird William auch noch eine militärische Aufgabe übertragen, die seinem Bruder gar nicht passen könnte: Er übernimmt das Kommando über Harrys alte Armee-Einheit.

Wie Daily Mail berichtet, soll William das Kommando über das Army Air Corps von seinem ebenfalls in Verruf geratenen Onkel Andrew (63) übernehmen. Zu dem sogenannten Luftlandegeschwader gehört auch das 662 Squadron, in dem Harry in seiner Jugend mehrere Jahre gedient hatte und sogar in Kriegsgebiete gereist war. Diese Neuernennung wurde vom britischen Verteidigungsministerium bereits bestätigt und ist Teil von König Charles' (74) Umstrukturierung im Palast. Der Journalist Joe Litte meint, es sei "durchaus denkbar", dass Harry diese angesehene Position bekommen hätte, hätte er sich nicht von seinen Aufgaben zurückgezogen.

William scheint seinen jüngeren Bruder immer mehr auszustechen. Mittlerweile ist er sogar in den USA, Harrys Wahlheimat, beliebter. Dort war der Thronfolger auf einer Liste der beliebtesten Personen der Öffentlichkeit ganz oben gelandet. Harry und seine Frau Meghan (42) wurden hingegen nicht einmal genannt.

Anzeige

Getty Images Prinz William im März 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William in London im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de