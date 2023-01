Bestätigt: Es gibt eine dritte Staffel "Princess Charming"!

Princess Charming-Fans haben allen Grund zu jubeln! Im Jahr 2021 startete das lesbische Pendant zur schwulen Datingshow Prince Charming im TV – und war ein großer Erfolg. In der ersten Staffel suchte Rechtsanwältin Irina Schlauch die große Liebe. Darauf folgte 2022 Projektleiterin Hanna Sökeland in Staffel zwei. Für Hanna war das TV-Abenteuer erfolgreich: Erst im Dezember verkündete sie, dass sie mit ihrer Freundin Jessi zusammenziehen will. Jetzt gibt es gute Nachrichten für die begeisterten Zuschauer von "Princess Charming": Es wird eine dritte Staffel geben!

Das bestätigte die RTL-Gruppe soeben auf dem offiziellen Instagram-Account der Kuppelshow: "Princess Charming geht in die dritte Runde!" Im selben Zuge wurden auch direkt interessierte Ladys angesprochen: "Möchtet ihr auch auf große Liebesreise gehen? Dann bewerbt euch jetzt!" Für wen die möglichen Kandidatinnen sich hier bewerben, ist noch nicht bekannt – die Princess wird vermutlich wieder kurz vor der Ausstrahlung bekannt gegeben.

Doch wie sieht so ein Bewerbungsprozedere für eine Flirtshow eigentlich aus? "Wenn du Single und im Alter von Anfang 20 bis Mitte 30 bist und noch dazu richtig Lust hast, dich 2023 zu verlieben – dann bist du hier genau richtig!", heißt es in dem Formular. "Erlebe traumhafte Dates, verführerische Flirts, emotionale Höhepunkte und nutze die Chance, dich Hals über Kopf zu verlieben!" Interessierte müssen ein Ganzkörperfoto, ein Profilbild und ein Selfie hochladen. Die Fotos sollten dabei "aktuell" sein. "Bitte verwende keine Fotofilter – wir brauchen für unsere Arbeit authentische Fotos", heißt es außerdem. Zusätzlich muss man eine Kurzvorstellung als Video hochladen.

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna, "Princess Charming"-Paar

Getty Images Irina Schlauch beim Deutschen Fernsehpreis 2021

RTL Hanna, neues Gesicht der zweiten "Princess Charming"-Staffel

