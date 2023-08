Aaron Taylor-Johnson wusste früh, dass er jung Vater wird

Er weiß, was er will! Der Schauspieler Aaron Taylor-Johnson (33) wurde durch seine Rolle als John Lennon im Film "Nowhere Boy" weltberühmt. Zuletzt machte er vor allem auf sich aufmerksam, weil gemunkelt wurde, dass er der neue James Bond sein könnte. Auch sein Privatleben scheint gut zu laufen: Vergangenes Jahr feierte er mit seiner Frau Sam Taylor-Johnson ihren zehnten Hochzeitstag. Nun verrät Aaron einige Details darüber, wie er sich sein Familienleben zuvor vorgestellt hatte!

Dass er jung Vater werden wollte, wusste er schon bevor er seine Frau kennenlernte: "Ich wusste schon mit zehn oder elf Jahren, dass ich einmal eine große Familie haben würde. Ich wusste, dass ich jung Vater werden würde. Und ich wusste, dass ich viele Kinder haben würde", verriet der Schauspieler Esquire. "Ich bin sehr schnell erwachsen geworden [...]. Als ich Sam kennenlernte, hatte ich bereits ein Leben gelebt, das weit über das der meisten meiner Altersgenossen hinausging", erklärte er.

Die Beziehung zwischen Sam und Aaron sorgte für einige Schlagzeilen, da der Altersunterschied zwischen den beiden 23 Jahre beträgt. Als sie sich 2009 am Set von "Nowhere Boy" kennengelernt hatten, war Aaron 19 Jahre und Sam 42 Jahre alt gewesen. 2012 heirateten sie dann, was in der Öffentlichkeit erneut auf großen Gegenwind stieß. Die beiden haben zwei gemeinsame, sowie zwei Kinder aus Sams früherer Ehe.

Getty Images Sam and Aaron Taylor-Johnson in Santa Monica im Dezember 2019

Instagram / aarontaylorjohnson Sam und Aaron Taylor-Johnson im Juni 2022

Getty Images Aaron Taylor-Johnson bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2019

