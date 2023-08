Denkt Horst Lichter schon an sein "Bares für Rares"-Ende?

Hat Horst Lichter (61) bald genug von Bares für Rares? Der frühere TV-Koch moderiert die Trödelshow seit 2013. Für viele Zuschauer ist die Sendung ohne ihn kaum vorstellbar. Mit seiner lockeren und lustigen Art macht er das Format zu etwas ganz Besonderem. Doch allzu lange möchte er nicht mehr arbeiten – schließlich naht das Rentenalter. Folgt in absehbarer Zeit also Horsts "Bares für Rares"-Aus?

Einen Nachfolger gibt es zumindest noch nicht. Im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erzählte Horst: "In dem Moment, wo mir das keine Freude mehr macht, werde ich mich um einen Nachfolger kümmern. Aber es macht mir so viel Spaß, die Zusammenarbeit ist fast familiär, da denke ich noch lange nicht ans Aufhören." Das Konzept der Show habe ihn schließlich auch von Anfang an begeistert: "Ich liebe alte Dinge, und noch viel mehr liebe ich Menschen und die Geschichten hinter den Gegenständen."

Horst sieht sich in der Show unter anderem auch als Anwalt der Verkäufer. "[Ich] gebe ihnen das, was heute so selten ist, nämlich Freundlichkeit, Höflichkeit und Respekt. Egal, ob jemand eine Tasse im Wert von 5 Euro bringt oder ein Gemälde für 20.000 Euro", verriet der Nordrhein-Westfale.

ZDF/Sascha Baumann Horst Lichter, Moderator

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter bei "Bares für Rares"

ZDF / Sascha Baumann Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

