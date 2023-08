"Ex on the Beach"-Paulina ist für Yasin endgültig gestorben

Er hat die Nase gewaltig voll! Yasin Mohamed (32) war als Ex von Paulina Ljubas (26) bei Ex on the Beach an den Strand gespült worden, da er mit der Beauty noch eine offene Rechnung gehabt hatte. Zunächst durfte der Hottie über Paulinas Aufenthalt in der Villa entscheiden: Kurzerhand wählte er sie raus. Als seine Ex dann aber ihr Comeback am Strand der Verflossenen feierte, verging ihm schnell das Lachen. Die Brünette vermasselte ihrer großen Liebe nämlich die gemeinsame Zeit mit seiner neuen Flamme durch die Rauswahl von Carina, für die die Datingshow dann vorbei war. Für Yasin eine Nummer zu krass: Für ihn ist Paulina gestorben!

"Ich bin nicht dazu bereit, jemals wieder ein Wort mit Paulina zu wechseln", macht er im Gespräch mit Vanessa deutlich. Der Grund dafür liegt auf der Hand: "Sie hat es so auf die Spitze getrieben mit der Aktion." Yasin kritisiert, dass seine Ex ihm sein neues Glück nicht gegönnt, sondern Carina aus Rache rausgewählt habe. Generell scheint es sich die Beauty mit ihrem Ex verscherzt zu haben: "Sie hat es damals geschafft, mich dreimal zu verarschen, mir wirklich das Herz zu brechen und gestern hat Paulina es wieder geschafft, mich wirklich zu brechen." Er resümiert: "Dieser Mensch ist für mich tot, er existiert einfach nicht mehr. Paulina hat es geschafft, jegliche Emotion in meinem Körper gegenüber ihr abzutöten."

In den ersten Folgen von "Ex on the Beach" hatte der Tattooliebhaber noch Sex mit seiner heute so verachteten Ex. Nach der heißen Nacht verriet er im Interview: "Ja, ich hatte Sex mit Paulina." Die Aktion schien Yasin nicht zu bereuen, allerdings räumte er ein: "Paulina war für mich gestern die zweite Wahl, nachdem ich [von Carina] einen Korb bekommen habe."

"Ex on the Beach", Staffel 4 – Folge 12, RTL+ Yasin Mohamed und Paulina Ljubas bei "Ex on the Beach" 2023

Ex on the Beach, Staffel 4 – Folge 3, RTL+ Yasin Mohamed und Carina bei "Ex on the Beach" 2023

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Yasin Mohamed

