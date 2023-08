Seltenes Bild: Leni Klum ist mit Vater Flavio im Urlaub!

Was für ein seltener Anblick! Leni Klum (19) ist mittlerweile ein gefragtes Model – genau wie ihre berühmte Mama Heidi Klum (50). Der Papa des Nachwuchstalents ist Flavio Briatore (73), mit der die Germany's Next Topmodel-Jurorin einst eine Romanze gehabt hatte. Während die Blondine derzeit mit ihrem Partner Tom Kaulitz (33) durch Italien reist, genießt auch ihre Tochter den Sommer in vollen Zügen: Leni macht zusammen mit ihrem leiblichen Vater und ihrem Halbbruder Nathan Urlaub!

Auf seinem Instagram-Profil teilt der 73-Jährige nun einen Schnappschuss mit seinen beiden Kindern. Darauf sitzt Flavio gemeinsam mit Leni und Nathan auf einem Boot. Die Laufstegschönheit trägt dabei einen roten Bikini sowie eine Sonnenbrille, die sie sich über den Kopf geklemmt hat. "Urlaub in Monaco", schreibt der italienische Sportmanager zu seinem Beitrag.

Erst im vergangenen Jahr kam Flavio gar nicht aus dem Schwärmen von seiner Tochter heraus. "Ich bewundere Leni und bin sehr stolz auf sie [...] Leni ist nicht nur schön, sondern auch stark, unabhängig und lebensfroh", äußerte er sich gegenüber La Republica. Er sprach zudem einen Dank an seine Ex Heidi aus.

