Sie wird 65: "Queen of Pop" Madonna feiert ihren Geburtstag

Die Königin feiert ihren Ehrentag! Madonna (65) erlebte in ihrer Karriere schon viele Hochs und Tiefs. Mehrere Ehen, Nummer-eins-Hits und ein turbulentes Privatleben – die Sängerin kann auf all das zurückblicken. Und ans Aufhören ist nicht zu denken, denn sie gilt immerhin als die Queen of Pop. Und heute dürfen ihre zahlreichen Fans mit ihr feiern: Madonna wird stolze 65 Jahre alt.

Alles hatte 1983 begonnen, als Madonna ihr Debütalbum "Madonna" veröffentlicht hatte. Die dritte Single "Holiday" war der Durchbruch gewesen und hatte es in die Top Ten der Charts geschafft. Es folgten Megahits wie "Lika a Virgin" und "Material Girl". Belohnt wurde das Geburtstagskind während ihres Werdegangs mit sieben Grammys und zwei Golden Globes. Privat eroberten gleich mehrere Männer ihr Herz. Von 1985 bis 1989 war sie mit dem Schauspieler Sean Penn (62) verheiratet gewesen. Aus der Beziehung mit dem Fitnesstrainer Carlos Leon (57) in den 90ern stammt ihre Tochter Lourdes (26). Von 2000 bis 2008 folgte die zweite Ehe mit dem Regisseur Guy Ritchie (54). Mit ihm hat sie Sohn Rocco (23). Seit 2006 adoptierte Madonna noch vier weitere Kinder.

Im Sommer 2023 versetzte Madonna ihre Fans mit besorgniserregenden Nachrichten in Schrecken. Sie musste wegen einer schweren bakteriellen Infektion ins Krankenhaus gebracht werden. Das unterbrach ihre Tour-Vorbereitungen, denn der Stress setzte ihrem Zustand zu. In einem Statement betonte sie aber, ihre Fans nicht enttäuschen zu wollen und daran zu arbeiten, die Konzerte stattfinden zu lassen.

Getty Images Guy Ritchie und Madonna auf der "I Am Because We Are"-Premiere 2008

Instagram/madonna Lourdes Leon und ihre Mutter Madonna, November 2022

Getty Images Madonna bei den Billboard Music Awards 2019

