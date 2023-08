Süßer Clip: Jennifer Lopez gratuliert ihrem Mann Ben Affleck

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) wirken verliebt wie am ersten Tag! Die Sängerin und der Schauspieler waren bereits Anfang der 2000er Jahre ein Paar, doch ihre Liebe konnte dem Druck der Öffentlichkeit nicht standhalten. 2021 gaben sie ihrer Beziehung eine neue Chance – mit Erfolg: Bald darauf verlobten sie sich und im vergangenen Jahr folgte die Hochzeit. Wie glücklich die beiden miteinander sind, macht Jennifer nun auch an Bens Geburtstag deutlich. Sie gratulierte ihm mit einem zuckersüßen Post!

Auf Instagram veröffentlichte die "Let's Get Loud"-Interpretin ein Video, das sie und Ben im Auto beim Mitsingen von Sam Cookes "What A Wonderful World" zeigt. In dem Songtext heißt es unter anderem: "Ich weiß nicht viel über Geschichte, ich weiß nicht viel über Biologie, [...] aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und ich weiß, dass, wenn du mich auch liebst, es eine wunderschöne Welt wäre." Dazu schrieb Jennifer: "Lieber Ben, alles Gute zum Geburtstag. Ich liebe dich."

Ben dürfte sich darüber ziemlich gefreut haben. Auch sonst soll sich bei dem "The Way Back"-Darsteller gerade viel positiv entwickeln. "Alles läuft gut in seinem Leben. Er ist glücklich und zufrieden", verriet ein Insider gegenüber People.

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Ben Affleck

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Mai 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck bei der Premiere von "The Flash"

