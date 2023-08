"Beste Leben": Laura Müller schwärmt vom Mama-Dasein

Laura Müller (23) plaudert aus dem Nähkästchen! Vor wenigen Monaten hatten die Influencerin und der Schlagersänger Michael Wendler (51) ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Bisher hielten sich die beiden im Netz zwar mit Babyfotos und Updates aus dem Familienleben eher zurück – doch jetzt meldet sich die Beauty zu Wort. Und Laura kommt aus dem Schwärmen über ihren Rome Aston gar nicht mehr raus!

"Kaum zu glauben, dass mein Baby schon über zwei Monate alt ist", beginnt sie in ihrer Instagram-Story. Doch dass die Zeit so schnell vergeht, macht ihr offenbar etwas zu schaffen: "Bald kann er krabbeln. Und dann kann er laufen. Und dann zieht er aus." Dennoch liebe sie ihre neuen Aufgaben als Mama: "Ich kann nur sagen: beste Leben! Ich kann mir ein Leben ohne meinen Rome gar nicht mehr vorstellen. Also was ich davor gemacht habe, weiß ich nicht", verrät Laura. Alles sei langweilig und doof gewesen. "Aber jetzt macht das Leben Sinn und ich liebe mein Leben", freut sich das Model.

Dass Laura bisher nur so wenige Details zu ihrem Baby verraten hat, dürfte ihre Fans nicht überraschen. Bereits kurz nach der Geburt stellte die frischgebackene Mama klar, dass sie und ihr Ehemann ihren Sohn nicht im Netz zeigen wollen. "Wir haben uns entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren", erklärte sie kurz nach der Geburt in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Thomas Burg/ ActionPress Laura Müller, "Pocher vs. Wendler"

Anzeige

Action Press / Thomas Burg Michael Wendler und seine Frau Laura Müller

Anzeige

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de