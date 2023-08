Bruce Springsteen muss Konzerte wegen Erkrankung verschieben

Auch der große Bruce Springsteen (73) braucht mal einen Moment Ruhe! Der Musiker gehört seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Sängern der Welt. Hits wie "Dancing in the Dark" stammen aus seiner Feder und seine treue Fangemeinde umfasst Millionen von Menschen. Doch einige von ihnen muss der US-Amerikaner nun enttäuschen: Denn Bruce muss nun einige seiner Konzerte aus einem besorgniserregenden Grund verschieben!

Via X, dem früheren Twitter, teilt das Team des Künstlers nun die News mit seinen Followern. "Aufgrund einer Erkrankung von Bruce Springsteen wurden seine Konzerte mit The E Street Band im Citizens Bank Park in Philadelphia am 16. und 18. August verschoben", heißt es dort. An was genau der 73-Jährige leidet, ist nicht bekannt – die Auftritte sollen jedoch an einem anderen Tag nachgeholt werden.

Mit 73 Jahren ist Bruce auch nicht mehr der jüngste Rockstar der Branche. Er ist sogar schon Großvater. Im vergangenen Jahr durfte sich der "Streets of Philadelphia"-Interpret zum ersten Mal über ein Enkelkind freuen, ein kleines Mädchen namens Lily Harper Springsteen.

Bruce Springsteen im April 2023

Bruce Springsteen im April 2023

Bruce Springsteens Enkeltochter Lily Harper

