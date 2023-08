Geht's etwa los? Bald-Mama Fata Hasanović packt Kliniktasche

Fata Hasanović (28) bereitet sich auf die Geburt vor! Die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und ihr Liebster Izi freuen sich nun schon seit einigen Monaten auf die Ankunft ihres ersten Nachwuchses: Die in Dubai lebenden Influencer erwarten einen kleinen Sohn – und der soll laut errechnetem Entbindungstermin im August zur Welt kommen. Steht die Geburt also kurz bevor? Fata packt jetzt zumindest bereits ihre Kliniktasche!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlicht die Mama in spe jetzt ein Video, in dem sie ihren Followern zeigt, was sie in ihre Kliniktasche gepackt hat. Neben einem Still-BH, Periodenunterwäsche und ein paar gemütlichen Outfits nimmt Fata unter anderem auch eine Intimdusche, Kühlbinden und einige Hygieneartikel mit. Zusätzlich packt sie beispielsweise auch Babyklamotten, wichtige Unterlagen, ein Kissen, eine Schlafmaske und ein paar Snacks mit ein.

Aber nicht nur Fata bereitet sich auf die Zeit im Krankenhaus vor – auch ihr Partner Izi packt einige Sachen in den Koffer! "Auf jeden Fall braucht er auch Klamotten, weil er ja vor Ort sein wird", erklärt die Influencerin. Der werdende Papa nimmt einige bequeme Looks mit.

