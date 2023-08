Jason Sudeikis und Olivia gewinnen Rechtsstreit gegen Nanny

Jason Sudeikis (47) und seine Ex Olivia Wilde (39) können endlich aufatmen. Hinter dem Ex-Paar liegen nervenaufreibende Monate: Die beiden Schauspieler befinden aktuell in einem Sorgerechtsstreit um die beiden gemeinsamen Kinder. Doch auch die ehemalige Nanny sorgte für Aufsehen: Sie zerrte Jason und Olivia vor Gericht, da sie rund um die Uhr gearbeitet haben soll und angeblich auf fiese Weise von dem "Ted Lasso"-Darsteller gekündigt wurde. Doch nun scheint der Rechtsstreit vorerst ein Ende zu haben: Die Klage gegen Jason und Olivia wurde fallen gelassen!

Das berichtet jetzt Page Six. "Die Klage ist vollständig abgewiesen worden. Sowohl Olivia als auch Jason hoffen, dass sie dieses Kapitel endlich abschließen können, nachdem es nicht nur ein egoistisches Streben nach finanziellem Gewinn war, sondern auch eine schamlose Ausbeutung ihres Vertrauens, die in den Medien ausgetragen wurde", erklärt ein Vertreter des 47-Jährigen in einem Statement gegenüber dem Medium.

Der Anwalt der Nanny ist mit dem Ergebnis hingegen nicht zufrieden: "Wir sind mit der Entscheidung nicht einverstanden, aber es ist, wie es ist." Er und seine Mandantin wollen nun vor ein Schiedsgericht ziehen, um den Rechtsstreit außergerichtlich beizulegen. "Wir sind sehr zuversichtlich, was den Fall angeht, also werden wir die Sache nicht vor Gericht bringen, sondern in einem Schiedsverfahren klären. Und wir sind bereit, weiterzumachen", erklärt der Jurist in dem Statement.

Getty Images Schauspieler Jason Sudeikis

Getty Images Olivia Wilde und Jason Sudeikis, Schauspieler

Getty Images Olivia Wilde bei der Met Gala im Mai 2023

