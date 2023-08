Nach Knutschfotos: Kate Merlan und Patrick erneut gesichtet!

Ist das etwa etwas Ernstes? Kate Merlan (36) und Jakub Jarecki (27) hatten in den vergangenen Monaten eine On-off-Beziehung miteinander geführt. Nachdem die Influencerin dann im Juli erklärt hatte, dass es zwischen den beiden nicht mehr läuft, bestätigte auch der Kicker: Es wird kein Liebes-Comeback mehr geben. Vor wenigen Tagen tauchten dann Knutschfotos von der Prominent getrennt-Kandidatin und Patrick Fabian (36) auf – und nun verbringen Kate und Patrick weitere Zeit miteinander!

Offenbar genossen die beiden einen gemeinsamen Shoppingtrip in der Kölner Innenstadt. Ein aufmerksamer Promiflash-Leser erwischte den Realitystar und den ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller in einem Geschäft, wo sie bei den Sonnenbrillen und Duftkerzen stöberten. Während Kate telefonierte, stand der Stripper dicht bei ihr und schnüffelte an der Kerze, die sie ihm vor die Nase hielt. "Es wirkte ein bisschen so, als wäre er ihr Toyboy", verrät der Augenzeuge Promiflash.

Auch Kates Noch-Ehemann Jakub meldete sich bereits zu den Knutschfotos zu Wort. "Ich erinnere mich an einen Spruch zurück, den hat mir meine Oma damals schon beigebracht. [...] Eins dürft ihr nicht vergessen: In der Not frisst der Teufel Fliegen", kommentierte er die Bilder lachend.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan im August 2023

Anzeige

Promiflash Kate Merlan und Patrick Fabian, Realitystars

Anzeige

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de