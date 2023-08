Nach Trennungs-News: Britney Spears ohne Ehering gesichtet!

Sie hat den Klunker wohl schon abgelegt! Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) hatten sich erst im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Alles schien perfekt. Bis jetzt: Gestern wurde behauptet, dass die Sängerin und der Sportler sich getrennt haben sollen. Angeblich hat Sam sogar schon die Scheidung eingereicht. Bisher bestätigten die beiden die Gerüchte zwar noch nicht – doch Britney ist jetzt schon ohne ihren Ehering unterwegs!

Paparazzi fotografierten die 41-Jährige am Mittwoch in Los Angeles in ihrem Auto, nur kurz nachdem die Trennungs-News die Runde gemacht hatten. Auf den Bildern, die Daily Mail vorliegen, sticht eine Sache besonders in Auge: An Britneys Hand funkelt kein Ehering mehr! Auch auf ihrem neusten Foto im Netz ist ihr Klunker nicht mehr zu sehen.

Und woran soll die Ehe der beiden gescheitert sein? Laut ET Online hatte Sam in seinem Scheidungsantrag vom 28. Juli "unüberbrückbare Differenzen" als Grund angegeben. "Die beiden haben sich schon seit einer Weile nicht mehr verstanden und nach einem heftigen Streit ist es endlich zu Ende", schildert außerdem ein Insider gegenüber dem Medium.

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im Jahr 2019

Anzeige

Getty Images Britney Spears in Los Angeles, Juli 2019

Anzeige

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de