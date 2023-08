Sam Asghari reicht die Scheidung von Britney Spears ein!

Sam Asghari (29) und Britney Spears' (41) Ehe ist offenbar am Ende! Der Schauspieler und die Sängerin haben sich erst im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Doch immer wieder gab es Gerüchte, dass es in ihrer Ehe kriseln soll. Am Mittwoch wurde bekannt, dass sich das Paar scheiden lassen möchte – Sam habe bereits die entsprechenden Papiere mit der Begründung "unüberbrückbare Differenzen" eingereicht. "Nach einem heftigen Streit ist es endlich zu Ende", berichtete ein Insider gegenüber ET Online. Entfacht nun ein Rosenkrieg?

