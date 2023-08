Schreckmoment: Coupleontour-Ina ist das erste Mal gestürzt

Davon muss Ina sich sicher erst einmal erholen. Die Influencerin ist mit ihrer Frau Nessi bekannt für den Chanel Coupleontour. Dort lassen die beiden ihre Fans fleißig an ihrem Leben teilhaben und hatten sich immer fröhlich und guter Dinge präsentiert. Doch vor etwa einem Jahr hatten die beiden einen dunklen Moment erlebt: Ina hatte einen schweren Schlaganfall erlitten. Noch immer erholt sie sich von dem Schicksalsschlag, macht aber fleißig Fortschritte. Doch nun ist Ina zum ersten Mal gestürzt.

In der Instagram-Story des Ehepaars erzählt Ina ihren Followern von ihrem Sturz. "Es ist passiert: Bin heute das erste Mal gestürzt. Es ist mir nichts Schlimmes passiert, aber der Schreck war echt groß", berichtet die Blondine. Sie habe das Gleichgewicht verloren und sei auf die linke Seite gefallen. Verletzt habe sie sich zum Glück nicht, denn unter ihr lag ein Teppich auf dem Holzboden. "Ich musste dann auch so doll weinen, weil ich mich so erschrocken habe", gibt sie dann zu.

Nach ihrem Schlaganfall kämpft Ina sich weiter fleißig ins Leben zurück. Doch was an jenem schicksalhaften Tag passiert war, daran erinnert sie sich selbst nicht. Im Bild-Interview erklärt sie: "Ich habe den Schlaganfall an sich nicht mehr in Erinnerung und bin auch froh, dass ich das durch den Schock alles nicht mitbekommen habe."

Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Juni 2021

Anzeige

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour mit ihrer Tochter Olivia

Anzeige

Instagram / inaontour Ina, Influencerin von Coupleontour

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de